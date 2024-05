Lena Schilling: Eine Spitzenkandidatin in der politischen Bredouille

Werner Kogler und der Rest der grünen Führungsriege dürften schon entspanntere Tage erlebt haben. Seitdem der „Standard“ am Dienstagabend mehrere anonyme, teils schwerwiegende Anschuldigungen gegen die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling erhoben hat, befindet sich die grüne Partei im Ausnahmezustand. Was der 23-jährigen Polit-Senkrechtstarterin vorgeworfen wird und welche Konsequenzen zu erwarten sind:

Welche Vorwürfe gegen Schilling im Raum stehen:

Die Liste der Verfehlungen, die Schilling angelastet werden, ist lang und reicht dabei ins persönliche Umfeld. Da ist zum einen der protokollierte gerichtliche Vergleich zwischen Schilling und einem medial bekannten Ehepaar. Schilling habe gegenüber mehreren Personen den Verdacht geäußert, dass es sich bei der Ehe um eine Gewaltbeziehung handle. In dem Vergleich verpflichtet sich Schilling, diesen Verdacht nicht mehr zu äußern. Datiert ist das Schriftstück auf den 12. April 2024, also Monate nachdem Schilling zur Spitzenkandidatin ernannt wurde. Zudem wird ihr ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit nachgesagt. So soll sie etwa behauptet haben, von einem Grünen-Abgeordneten belästigt worden zu sein (welcher nach einer Auseinandersetzung vor einem Wiener Lokal zurücktreten musste). Auch soll sie mehreren Menschen erzählt haben, mit einem Fernsehjournalisten ein Verhältnis zu haben. Jener musste sich vor seinem Arbeitgeber erklären, da Schilling ihm obendrein Affären mit mehreren Abgeordneten nachgesagt hatte.

Wie sich die Beweislage gegen Schilling gestaltet:

Das Schriftstück zu dem gerichtlichen Vergleich liegt mittlerweile vor. Und auch das Ehepaar hat sich über die Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet und die Geschehnisse bestätigt sowie die Gewalt in der Beziehung dementiert. Bezüglich der weiteren Vorwürfe gibt der „Standard“ an, für jede Aussage den Wahrheitsbeweis erbringen zu können. Die Betroffenen wollen anonym bleiben.

Wie die grüne Parteispitze und Schilling selbst reagieren:

Bereits Mittwochfrüh stellte sich die gesamte Parteiführung rund um Obmann Werner Kogler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz hinter Schilling. Kogler bezeichnet die Vorwürfe als „anonymes Gefurze“. Ein „Schmutzkübel“ werde derzeit über einer „jungen Frau, die den Schritt in die Politik gewagt hat, ausgeleert“, fügte Kogler hinzu. Solidarisch geschlossen zeigte sich auch die restliche Parteispitze. Klubobfrau Sigrid Maurer sagte der 23-Jährigen bedingungslose Unterstützung zu. Schilling wollte sich bei der Pressekonferenz zu den Vorwürfen inhaltlich nicht äußern. „Keine dieser geballten Unterstellungen hat mit meiner Politik zu tun“, sagte Schilling. Auffällig war jedoch das Ausbleiben eines offiziellen Dementis der Vorwürfe. Gegen den „Standard“ werde man auch keine rechtlichen Schritte einleiten, wie Kogler auf Nachfrage bekannt gab.

Wie die Reaktion bei den Grünen abseits der Parteispitze ausfällt:

Derzeit hüllt sich die gesamte Partei in betretenes Schweigen zur Causa Schilling – wohl auch aus Angst vor weiterem Schaden in den wichtigen Wochen des Wahlkampfs. Einzig die Listensiebte der Grünen bei der Europawahl, Kati Schneeberger, kritisierte die Reaktion der Parteiführung am Mittwoch via X. Es sei „befremdlich“ wie reagiert wurde, Schneeberger könne „die Verteidigung des unmoralischen und mutmaßlich rechtswidrigen Verhaltens“ nicht mittragen. Das Posting hat Schneeberger aber mittlerweile wieder gelöscht.

Welche Folgen die Causa für Schilling und die Grünen noch haben könnte:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwer einzuschätzen. Die entscheidende Frage ist, wie vereint die Parteispitze und -basis in den verbleibenden Wochen bis zum 9. Juni bleiben können. Zudem könnten auch weitere Vorwürfe gegen die Spitzenkandidatin erhoben beziehungsweise bekannt werden. Der Wahlkampf ist jedenfalls massiv beeinträchtigt, die grünen Hauptthemen treten in den Hintergrund. Sollte glaubhaft dargestellt werden, es handle sich um den Angriff auf eine junge politisch engagierte Frau, könnten sich vor allem jüngere Wähler mit Schilling solidarisieren. Ein Rücktritt von der Spitzenkandidatur ist übrigens nicht mehr möglich – Schilling könnte lediglich auf ihr Mandat verzichten.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

