Nationalratswahl: KPÖ tritt bundesweit an

Die Kommunistische Partei (KPÖ) gab am Donnerstag bekannt, dass sie die nötigen Unterstützungserklärungen für das Antreten bei der Nationalratswahl am 29. September beisammenhat. Insgesamt sind dafür 2600 Unterschriften notwendig. Die Frist fürs Sammeln endet am 2 August.

Die KPÖ hat bisher bei jeder Nationalratswahl den Sprung auf den Wahlzettel geschafft, tatsächlich im Parlament vertreten war sie allerdings nur von 1945 bis 1959. Bei der Nationalratswahl 2019 kam die KPÖ auf 0,69 Prozent der Stimmen, bei der EU-Wahl im Mai des heurigen Jahres erreichte sie mit 2,96 Prozent das beste bundesweite Ergebnis seit 1962. Für einen Einzug in das europäische Parlament reichte das allerdings nicht. Spitzenkandidat für die Nationalratswahl ist Tobias Schweiger, eines der Hauptthemen im Wahlkampf wird leistbares Wohnen sein. Daneben stehen Teuerung, Klimaschutz, Neutralität und Gesundheit im Fokus.

Schweiger ist zuversichtlich, dass es diesmal mit dem Einzug in den Nationalrat klappt, die KPÖ will dort als Oppositionspartei "Druck" machen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper