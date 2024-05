LASK-Routinier Berisha: "Wir können etwas ganz Großes schaffen"

"Es wird ein Spitzenspiel", sagte LASK-Mittelfeldspieler Valon Berisha über das Heimspiel gegen Sturm Graz am Sonntag das Offensichtliche, wenn der Dritte den Tabellenführer fordert. Das gewisse Extra gibt die Ausgangsposition: Die Steirer könnten in der Raiffeisen-Arena die Meisterparty ankicken, der LASK spielt um die Chance auf Platz zwei im direkten Showdown in Salzburg in der letzten Runde am folgenden Sonntag.