"Die Freiheiten Europas fallen nicht vom Himmel"

WIEN. Anlässlich des gestrigen Europatags, "der Geburtsstunde der Europäischen Union", rief Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Fernsehrede zur Teilnahme an der EU-Wahl auf. Am 9. Mai vor 74 Jahren hätten sich die europäischen Staaten zur Zusammenarbeit für "ein Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand" entschieden, anstatt gegeneinander Kriege zu führen.

Gefährdet sei die liberale Demokratie in Europa derzeit vor allem durch autokratische Regime, allen voran Russland. "Sie streben nach mehr Macht, mehr Land, mehr Einfluss. Ein schwaches Europa wäre verletzlich. Und es wäre ohnmächtig gegenüber diesem Einfluss", sagte Van der Bellen.

Nur ein "starkes, unabhängiges Europa" könne sich wehren. Stärke demonstriere man durch eine funktionierende Demokratie, eine intakte Medienlandschaft und ein unabhängiges Rechtssystem. Man müsse allerdings auch darauf vorbereitet sein, Europa gegen militärische Angriffe verteidigen zu können, fügte Van der Bellen hinzu.

Große Probleme wie die Klimakrise müssten auch im Großen angepackt werden. Es gelte zu entscheiden, "ob die Union in einzelne kleine Teile zersplittert" oder weiterentwickelt werde. Die kleinen Teile seien freilich alle wunderbar, "aber um das Kleine – unser Land – zu schützen, muss das Große – das vereinte Europa – stark sein".

Die Freiheiten Europas, das einfache Reisen, das vernetzte Arbeiten oder die Freiheit zu leben, lieben und zu glauben "fallen nicht vom Himmel. Wir müssen was dafür tun", sagte der Bundespräsident. Es sei daher nicht egal, ob man am 9. Juni seine Stimme abgebe oder nicht. "Nehmen Sie an der Wahl teil. Ihre Kinder und Enkelkinder werden es Ihnen danken."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.