Polarlichter: Färbt sich am Wochenende der Nachthimmel über Oberösterreich?

Gleich mehrere für die Erde nennenswerte Eruptionen wurden in den vergangenen Stunden auf der Sonne verzeichnet. Explosionen dieser Art treten regelmäßig auf, in letzter Zeit kommen sie allerdings häufiger vor, wie Christian Möstl, Leiter des Weltraumwetterbüros der GeoSphere Austria in Graz, im Gespräch mit den OÖNachrichten bestätigt. "Die Sonne befindet sich auf dem Maximum ihres derzeitigen Zyklus. Und dieser scheint stärker zu sein als der letzte". Bei solchen Eruptionen werden elektromagnetische Teilchen ins All geschleudert. Treffen sie auf die Erde, kommt es durch die Wechselwirkung mit unserem magnetischen Feld unter anderem zur Zunahme von Polarlichtern.

Je stärker die Strahlung, desto eher sind die Polarlichter dann auch in Regionen der Erde zu sehen, von denen man es eigentlich nicht gewohnt ist - dieses Mal könnte das Phänomen den Himmel bis in den Alpenraum färben.

Die Chancen, Polarlichter beobachten zu können, stehen auch hierzulande nicht schlecht, denn das Wetter sollte passen. Nachmittägliche Quellwolken am Freitag werden zusammenfallen, gegen 19 Uhr sollte der Himmel über Oberösterreich überwiegend wolkenfrei und die Nacht damit über weite Strecken sternenklar sein, so Liliane Hofer von der GeoSphere. In der Nacht auf Sonntag werden sich erneut hohe Wolken aufbauen, die aber die Sicht auf den Nachthimmel nicht beeinträchtigen sollten.

Zum Thema: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Stärkster elektromagnetischer Sturm seit 20 Jahren

Aktuelle Prognosen des amerikanischen Wetterdienstes NOAA gehen davon aus, dass die elektromagnetische Aktivität das Niveau G3 (auf einer Skala von G1 bis G5, Anm.) erreicht, wie die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) ankündigt. Das Niveau wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch auf G4 erhöht werden. "Das ist möglicherweise der stärkste elektromagnetische Sturm seit 20 Jahren", sagt Möstl. Auch, wenn Auswirkungen wie beispielsweise Kommunikationsstörungen nicht ganz auszuschließen sind: "Technische Beeinträchtigungen in unseren Breiten, wie zum Beispiel Störungen im Stromnetz, sind nicht zu befürchten."

Wann genau die Strahlung in der Nacht auf Freitag auf die Erde treffen wird, ist schwer zu prognostizieren, so Möstl. Ein Blick in den Himmel lohne sich am Wochenende aber auf alle Fälle: "Die besten Chancen, Polarlichter zu sehen, hat, wer erhöht und möglichst weit weg von Lichtverschmutzung gute Sicht nach Norden hat."

Lesen Sie auch: Wetter: "Ausreißer werden die neue Normalität" (OÖNplus)

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper