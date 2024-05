Raphael Wolf bleibt ein Linzer: Verteidiger verlängerte Vertrag bei den Black Wings

Die Steinbach Black Wings und Raphael Wolf gehen im Herbst in die fünfte gemeinsame Saison. Nach starken Leistungen in den Playoffs wurde der Vertrag des 28-Jährigen um eine weitere Spielzeit verlängert. Ein Mitgrund dafür dürfte die Leistungssteigerung des gebürtigen Salzburgers in der vergangenen Saison gewesen sein. Denn sowohl bei den Scorerpunkten (neun Vorlagen), als auch bei den Strafminuten (26) konnte sich der Verteidiger signifikant verbessern.

Verteidiger-Kollege Patrick Söllinger, der seinen Vertrag kürzlich ebenfalls verlängerte, war zu Gast in der aktuellsten Folge des Eisbrecher-Podcast:

Patrick Söllinger Verteidiger der Black Wings Alle Folgen Patrick Söllinger, Verteidiger in Diensten der Steinbach Black Wings, der Steel Wings Linz AG und neuerdings des ÖEHV-Nationalteams, über die abgelaufene Saison, seine Entwicklung und den neuen Vertrag bei den Linzern.

“Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in Linz sehr wohlfühle. Ich freue mich sehr, dass ich noch ein Jahr hier bleiben darf. Ich glaube, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben", sagt Wolf.

Raphael Wolf nach seiner Vertragsverlängerung:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Head Coach Philipp Lukas: “Er kommt sehr gut an in der Kabine und ist ein wichtiger Baustein für das Kollektiv. Er hat oftmals nicht sein ganzes Potenzial abrufen können und das ist die Herausforderung für uns, ihm da zu helfen, dass er das konstanter kann. Das haben wir bisher nicht immer geschafft, aber wir haben nicht nur die Hoffnung, sondern den festen Glauben daran, dass er noch mehr leisten kann für uns.”

Der Trainer der Black Wings im Interview zur Vertragsverlängerung:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.