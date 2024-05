Deshalb regte sich der FC Bayern zurecht auf

Es war ein Fußballspiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. 90 Minuten plus 15 Minuten Nachspielzeit waren notwendig, ehe Real Madrid mit dem 2:1 (0:0)-Sieg über den FC Bayern nach dem 2:2 im Hinspiel ins Finale der Fußball-Champions League aufstieg. Es war ein Spiel, das alles zu bieten hatte, und ein bisschen an das Champions-League-Finale 1999 erinnert hatte. Auch damals lagen die Bayern gegen Manchester United bis zur 90. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Manchester United das Spiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch drehte.

Und dennoch waren es am Ende weniger die beiden späten Tore des Real-Jokers Joselu (88., 91.), über die gesprochen wurde. Auch nicht der Fehler von Bayerns Keeper Manuel Neuer, der nach einer Glanzleistung davor beim 1:1 einen einfach zu haltenden Ball abprallen ließ.

Viel schlimmer war die Fehlerkette des Schiedsrichterteams rund um den Polen Szymon Marciniak, die die Wogen hochgehen ließ. Der Referee hatte nach dem Spiel gar keine andere Wahl, als sich für den schweren Fehler in der 14. (!) Minute der Nachspielzeit zu entschuldigen.

Bei einer strittigen Abseitssituation hob erst der Assistent die Fahne. Das war der erste Fehler. Er hätte das Spiel ohne Signal laufen lassen, und die Fahne erst dann heben müssen, wenn die Aktion abgeschlossen ist. Der Zweite - und noch viel größerer Fehler - war jener, dass Marciniak die Situation daraufhin sofort abpfiff, ehe wenige Augenblicke Matthijs de Ligt zum vermeintlichen 2:2 traf. Auch das war eine klare Fehlentscheidung. Die Schiedsrichter sind angehalten, die Situation weiterlaufen zu lassen, um dem VAR die Möglichkeit zu geben, einzuschreiten. Er hätte das Signal des Assistenten vorerst ignorieren müssen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich am Ende tatsächlich um ein knappes Abseits gehandelt hat, oder nicht. Es ist auch zweitrangig, ob Reals Keeper Andrej Lunin vielleicht anders reagiert hätte. Der Pfiff fiel ja bereits vor dem Schuss. Es ist möglich, dass ihn der Keeper sofort wahrgenommen hat. Unter dem Strich bleibt, dass der Schiedrichter laut Regulativ anders hätte handeln müssen.

Die Bayern waren deshalb zurecht sauer. Konrad Laimer: "Gefühlt lässt er das ganze Spiel alles laufen. In der 90.+15, wenn wir noch einmal nach vorne kommen, pfeift er sofort Abseits. Das verstehe ich nicht. Wir können eh nichts ändern, ich habe es im Spiel schon gemerkt und mir gedacht: 'Super, du brauchst nicht gleich reinpfeifen, lass doch fertig spielen.' Es ist meiner Meinung nach sehr unnötig. Es ist ja nicht so, dass wir zum Spaß spielen würden, schade."

Bayern-Trainer Thomas Tuchel: "Natürlich nehmen wir die Entschuldigung des Schiedsrichters als Sportsmänner an", sagte Tuchel: "Aber es ist ein Halbfinale. Es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht." Dann redete sich der um ein Bayern-Happy-End gebrachte Coach in Rage. "Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl