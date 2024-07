Rapid auf Aufstiegskurs

Der ungarische Fußball-Teamverteidiger Bendeguz Bolla hat in seinem ersten Bewerbsmatch für Rapid einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der 24-Jährige sah nach einem rüden Einsteigen die rote Karte (45.+6), die Grün-Weißen hielten trotzdem in Unterzahl dagegen und stellten mit einem 2:1-(1:0)-Erfolg beim polnischen Cupsieger und Zweitligisten Wisla Krakau die Weichen zum Aufstieg in die dritte Europa-League-Quali-Runde.

Nach Toren von Isak Jansson (37.) und dem neuen Kapitän Matthias Seidl (53.) sollte im Retourmatch am Donnerstag (20.30 Uhr, ORF 1) nichts mehr anbrennen.

In der Conference-League-Ausscheidung gestaltet sich der Weg für die Austria erheblich steiniger. Die Violetten traten die Heimreise aus Finnland mit einer 1:2-(0:0)-Niederlage beim Tabellenvierten Ilves Tampere, der voll im Meisterschaftsbetrieb steht (29 Punkte nach 17 Runden), an. Der späte Anschlusstreffer von Lucas Galvao in der 90. Minute könnte für die Wiener im zweiten Kräftemessen am Mittwoch (20.30 Uhr, ORF 1) noch sehr wertvoll werden.

Samuel Sahin-Radlinger (31) musste bei seiner Premiere im internationalen Geschäft zwei Mal hinter sich greifen (51., 88.). Der ehemalige Torhüter der SV Guntamatic Ried, der in der vergangenen Saison für Almere City in den Niederlanden spielte, ist die neue Nummer 1 der Austria, die übrigens am 4. August (17 Uhr) beim FC Blau-Weiß Linz in die Bundesliga starten wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos