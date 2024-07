OÖ-Unterhausklub rüstet sich für den Trainingsbesuch von Teamchef Ralf Rangnick

Am 19. August wird im HF-Stadion des SK Schachner Bad Wimsbach bei der Trainingseinheit nichts so sein, wie üblich. Hauptverantwortlich dafür ist der Umstand, dass Trainer Jürgen Schatas an diesem Tag beim Training prominente Unterstützung erhält. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hospitiert beim Landesligisten und wird eine Übungseinheit abhalten.

Deshalb wurde die Einheit (Beginn 18.30 Uhr) zum öffentlichen Training erklärt. Der Verein lädt bei freiem Eintritt auf die Sportanlage und veranstaltet im Anschluss an das Training eine Autogrammstunde.

