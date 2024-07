Ex-Fanliebling des LASK findet neuen Verein

Der SV Wehen Wiesbaden hat Innenverteidiger Felix Luckeneder verpflichtet. Der 30-jährige Innenverteidiger, der in den vergangenen Jahren beim LASK unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei zu den Rot-Schwarzen.

"Wir sind sehr froh, einen so erfahrenen Spieler wie Felix nach guten Gesprächen von unserem Weg überzeugt zu haben”, so SVWW-Cheftrainer Nils Döring. "Er hat einen ausgewogenen Mix aus Cleverness und Zweikampfhärte, verfügt über ein gutes Timing in der Zweikampfführung und hat einen starken linken Fuß, der uns mehrere Möglichkeiten in der Spieleröffnung gibt.”

Seit der Saison 2017/18 hat der mit 1,90 Meter hochgewachsene Linksfuß für den SCR Altach, den TSV Hartberg und den LASK insgesamt 156 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse absolviert (9 Tore, 5 Vorlagen). Hinzu kommen 26 Partien im ÖFB-Cup (4 Tore, 2 Vorlagen) sowie zehn internationale Einsätze in der Europa League sowie Conference League.

"Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und ich wollte schon immer im Ausland spielen. Deswegen ist mir die Entscheidung für den SVWW sehr leichtgefallen”, so Felix Luckeneder. "Die 3. Liga ist sowohl sportlich als auch von den Zuschauerzahlen eine wirklich interessante Liga. Ich freue mich auf die neue Mannschaft und möchte alle Mitspieler schnell kennenlernen. Mein Ziel ist es, so viele Spiel wie möglich zu bestreiten, als Team gemeinsam Vollgas zu geben und dabei so erfolgreich wie möglich zu sein."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper