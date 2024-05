"Es wurde alles getan, um Lena Schillings Namen aus der Geschichte zu halten"

Seit 25. Oktober 2023 hat sich Clemens Stammler nicht mehr zu Wort gemeldet. Es war der Tag, an dem der ehemalige Nationalratsabgeordnete der Grünen eine persönliche Erklärung abgab. Er werde sein Nationalratsmandat und sein Mandat in der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer mit sofortiger Wirkung zurücklegen. Denn er sei vier Tage zuvor in betrunkenem Zustand handgreiflich geworden. Ein furchtbarer Fehler, der nicht passieren dürfe.