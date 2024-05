Geht bei Betriebsratswahl in der voestalpine alles mit rechten Dingen zu?

Nächste Woche, am 15. und 16. Mai, finden die wohl größten Betriebsratswahlen in einem österreichischen Industriebetrieb statt: In der voestalpine Stahl in Linz sind knapp 5000 Arbeiter aufgerufen, ihre Vertretung für die nächsten fünf Jahre zu küren. Es ist ein Duell: Kandidaten der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) treten gegen die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) an.