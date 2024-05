Explosionen erschwerten Löscharbeiten

Drei Feuerwehren (Schärding, Brunnenthal und Wallensham) mit insgesamt 62 Einsatzkräften waren in den Abendstunden am Montag, 6, Mai, im Einsatz, um den Brand einer Lager- und Werkstättenhalle in Brunnenthal zu löschen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil der Halle, darin befanden sich auch Fahrzeuge, bereits in Vollbrand. Die Arbeit der Feuerwehrmänner wurde durch laufende Explosionen von Reifen, Spraydosen und anderen Gegenständen erschwert. Bevor die Feuerwehrmänner mit der Brandbekämpfung beginnen konnten, mussten sie noch Gasflaschen, ein Schutzgas-Schweißgerät und mehrere Treibstoffkanister aus der Halle in Sicherheit bringen. Vor Ort anwesend waren auch Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Diese kümmerten sich um eine leicht verletzte Person. Auch zwei Feuerwehrmänner mussten sich mit leichten Blessuren in ärztliche Behandlung begeben. Der Einsatz endete in der zweiten Nachthälfte, wobei die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brunnenthal noch bis in die Morgenstunden regelmäßige Kontrollen vornahmen. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen und nahm gestern die Ermittlungen auf.

