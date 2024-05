Salzkammergut: Sieben Gemeinden planen ein gemeinsames Radwegenetz

In der Freizeit ist der Sattel angenehm. Jene, die es schnell haben wollen, steigen aufs Rennrad, jene, für die Zeit nicht der wichtigste Antrieb ist, nehmen mit dem E-Bike vorlieb. Im Alltag schaut das allerdings ganz anders aus: Laut aktueller Verkehrserhebung werden in Oberösterreich nur 5,6 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt. In Vorarlberg beispielsweise wird dreimal so viel geradelt.

Das Potenzial ist noch deutlich größer: Zwei Drittel der Wege, die in Oberösterreich täglich zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer – eine optimale Rad-Distanz. Klimafreundlich, kostengünstig und gesund wäre man obendrein unterwegs.

Deshalb wollen die Gemeinden der Klima- und Energiemodellregion Vöckla-Ager dem Alltagsradfahren zu mehr Rückenwind verhelfen. Schritte in diese Richtung gab es schon. Im Alltagsradprojekt "Aktiv-Netz" Vöckla-Ager (Leaderprojekt) wurden Hauptradrouten erarbeitet und deren Mängel und Lücken identifiziert.

Nun lud die Gemeinde Gampern zum Runden Tisch, um den Weg fortzusetzen: Vertreter und Radbeauftragte der Gemeinden Gampern, Seewalchen, Timelkam, Lenzing, Neukirchen, Vöcklamarkt und Berg, des Landes Oberösterreich, der Straßenmeisterei und Polizei trafen sich, um gemeindeübergreifende Alltagsradmaßnahmen weiterzuentwickeln. V

Vor allem ging es bei dem Treffen darum, neue Radwege und Routen zwischen den Gemeinden zu diskutieren. Deutlich wurde dabei, dass bestehende Radrouten für die Bevölkerung noch besser sichtbar gemacht werden müssen: Im Internet und in Apps auffindbare Routen müssen aktualisiert, Hauptrouten besser ausgeschildert werden.

Neues Treffen im Herbst

Um zusätzlich dazu systematisch auch weitere Radwege ausbauen zu können, die in Summe ein gut nutzbares Wegenetz ergeben, brauche es ein gut zwischen Land und Gemeinden abgestimmtes Vorgehen. Darum wurde für Herbst 2024 ein weiteres Treffen beschlossen. Bis dahin soll "das Stückwerk aus kommunalen Planungsschritten zum Radwegeausbau in ein größeres, regionales Bild zusammengeführt werden", wie es von der Klima- und Energiemodellregion Vöckla-Ager heißt.

