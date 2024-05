Vater und Tochter bei Motorradunfall verletzt

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun unterwegs. Seine elfjährige Tochter saß ebenfalls auf dem Motorrad. Als ein 23-Jähriger seinen Pkw ausparken wollte, übersah er die beiden - es kam zur Kollision. Der Biker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte.

Der Mann erlitt eine offene Fraktur am rechten Fuß und an der Ferse, seine Tochter verletzte sich leicht im Bereich des linken Knies. Beide wurden in das Klinikum Wels gebracht, der Vater mit dem Rettungshubschrauber, das Mädchen mit der Rettung. Ein Alkotest war bei beiden Lenkern negativ.

