Haibach: Drei Tage lang wird die Hoamat zur Open-Air-Bühne

"2014 hat alles begonnen, mit einem Open-Air-Konzert der Poxrucker Sisters vor 200 Leuten", erzählt Franz Kaltseis, Eigentümer des Gasthauses Hoamat in Haibach. Mit den Seern im Jahr 2017 gelang es, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Bands Österreichs zu engagieren. Seither hat sich die Hoamat im Bezirk Eferding als Eventlocation hervorragend etabliert.

Auf dem Open-Air-Gelände rund um das Ausflugsgasthaus finden heuer von 22. bis 24. August gleich drei Tage hintereinander Open-Air-Konzerte statt, die OÖNachrichten sind Medienpartner. Start ist mit der Mundartband Die Seer, die bei ihrer Abschiedstour noch einmal Station in Haibach machen wird. Ihr Konzert am Donnerstag vor rund 2500 Fans ist bereits ausverkauft.

"Und wenn ein Lied.."

Am Freitag, 23. August, präsentieren die Söhne Mannheims Songs ihres neuen Albums wie "Mut" und "Kompassnadel", aber auch ihre großen Hits wie "Und wenn ein Lied", "Das hat die Welt noch nicht gesehn" oder "Geh davon aus". Auch der Support kann sich sehen bzw. hören lassen: Der Singer/Songwriter Jakob Busch ("Bild an der Wand", "Vermisse diese Tage") sowie die Mayerin (neuer Austropop) werden auftreten.

Die deutsche Band ist am 23. August zu Gast.

Fans von ABBA kommen am Samstag, 24. August, bei einem Tribute-Konzert mit der bekannten Sängerin Monika Ballwein und der Philharmonie Salzburg mit Dirigentin Elisabeth Fuchs auf ihre Rechnung. Franz Kaltseis hatte das Konzert im Vorjahr am Eferdinger Stadtplatz miterlebt, war wie die vielen Zuseher begeistert und engagierte die Künstlerin. Zu hören sein werden die größten ABBA-Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" oder "SOS". Bevor die Zeitreise in die 70er- und 80er-Jahre beginnt, tritt der in Island geborene und in Österreich aufgewachsene Sänger Thorsteinn Einarsson auf.

Weitere Infos unter www.hoamat.net. OÖNcard-Inhaber erhalten 5 Euro Ticketrabatt! Karten gibt es hier.

