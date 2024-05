Black Wings können Topscorer Graham Knott zwei weitere Jahre halten

"Dieser Ort ist großartig, es war eine einfache Entscheidung, hier zu bleiben", sagt Black-Wings-Topscorer Graham Knott nach seiner Vertragsverlängerung. Der 27-Jährige wird damit bis 2026 im Trikot der Linzer spielen und seine Torjagd in der ICE Hockey League fortsetzen.

In der abgelaufenen Saison führte der Kanadier mit 24 Treffern und 35 Vorlagen die ligaweite Topscorer-Wertung lange an und schloss sie letztlich auf Rang drei ab. Insgesamt hat Knott in 106 Spielen für die Black Wings unglaubliche 105 Scorerpunkte gesammelt und ist damit fast ein "Point per Game Player".

Und obwohl seine Zahlen viele Begehrlichkeiten geweckt haben, sagt die Unterschrift in Linz viel über seinen Charakter aus. Er habe in Linz ein Zuhause gefunden, sagt Knott. In den vergangenen Tagen wurde ein handgefertigtes Dankesschreiben von Knotts Eltern an die Linzer übermittelt, dass man ihn in der vergangenen Saison um die Weihnachtszeit zu seiner Familie fliegen hat lassen. "Es war eine Riesenüberraschung. Einige Tränen sind geflossen, weil wir uns so sehr gefreut haben. Wir wissen das unheimlich zu schätzen", heißt es darin.

Der handgeschriebene Dankesbrief der Knotts. Bild: BWL

Graham Knott im Video-Interview auf dem Youtube-Kanal der Black Wings:

"Ich werde im Sommer hart an mir arbeiten, um in allen Aspekten noch besser zu werden. Noch schneller und noch stärker. Ich komme zurück!”, verspricht der Stürmer den Fans. Daran glaubt auch Headcoach Philipp Lukas: "Ich glaube 'the sky is the limit' für diesen Jungen, denn er hat noch so viel mehr im Tank. Daran werden wir weiter arbeiten, dass er das abrufen kann."

Sein Trainer, Philipp Lukas, zeigte sich ebenfalls erfreut über die Vertragsverlängerung:

Die Black Wings starten am morgigen Dienstag mit einer exklusiven Kabinenführung für Fanklub-Mitglieder den Dauerkartenverkauf. Eine Vertragsverlängerung wie diese schadet dabei sicher nicht. Mehr zum Verkaufsstart und den Dauerkartenpreisen lesen Sie im Artikel "Black Wings starten mit gesenkten Preisen in den Dauerkarten-Verkauf"

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

