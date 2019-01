Schwanenstadt: Fußgänger von Pkw erfasst

Weil ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck offenbar dachte die Fahrbahn noch vor einem herannahenden Pkw überqueren zu können, kam es Samstagnachmittag zu dem Zusammenstoß.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war mit seinem Auto am 26. Jänner 2019 gegen 17:15 Uhr im Ortsgebiet von Schwanenstadt in Richtung Rüstorf (B135) unterwegs. Bei einem Kreisverkehr überquerte ein gänzlich dunkel gekleideter 74-Jähriger plötzlich die Fahrbahn. Der Fußgänger übersah offenbar den herannahenden Pkw, wurde von dem Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 74-Jährige in das Klinikum Wels gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema