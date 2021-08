Drei Teenager bei Überholmanöver verletzt

Der Unfall passierte gegen 17:10 Uhr an der Kreuzung der Begleitstraße zur B3 mit der B3 selbst bei Deimling im Gemeindegebiet von Baumgartenberg (Bezirk Perg). Ein 34-Jähriger hatte auf der B3 einen vor ihm fahrenden Wagen überholt und befand sich deshalb auf der Gegenfahrbahn, als im gleichen Moment ein 19-jähriger Linzer mit seinem vollbesetzten Pkw von der Begleitstraße nach rechts Richtung Perg abbiegen wollte.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 19-jähriger Lenker sowie die drei Insassen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren verletzt wurden. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden sie in umliegenden Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

Wenig später stand der Rettungshubschrauber im Bezirk Freistadt im Einsatz. Auf der Gutauer Landesstraße waren zwei Pkws aus noch unbekannter Ursache frontal zusammengestoßen. Eine 47-jähriger Pkw-Lenkerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Helikopter in das Linzer UKH gebracht werden musste. Ihre Unfallgegnerin, eine 25-jährige aus dem Bezirk Freistadt, überstand den Unfall leicht verletzt. Die Rettung brachte sie in das Krankenhaus nach Freistadt, so die Polizei.