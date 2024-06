Klasse im Boot: Heute startet die größte Wassersportveranstaltung Österreichs

Erstmals in der Geschichte von Klasse im Boot ist das ASVÖ-Drachenbootrennen mit mehr als 10.000 Schülerinnen und Schülern bis auf den letzten Platz ausgebucht. Heute, Montag, starten die Drachenbootrennen am Ausee. "Von Bewegungsmuffeln kann keine Rede sein, die Schüler haben im Gegenteil einen Drang zur Bewegung", sagt Cheforganisator Günther Briedl aus Steyr. 95 Schulen aus Oberösterreich, Niederösterreich und sogar dem Burgenland steigen in die Boote.