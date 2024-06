Ukraine: Noch kein bisschen Frieden nach dem Schweizer Friedensgipfel

Stundenlang wurde bei der Ukraine-Konferenz in Bürgenstock darüber gefeilscht, wie man künftig Russland an den Verhandlungstisch bringen kann.

BÜRGENSTOCK. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "großen Erfolg". Doch ein Ende des Krieges bleibt auch nach der zweitägigen Friedenskonferenz in der Schweiz in weiter Ferne. 83 der insgesamt fast 100 Teilnehmerstaaten unterzeichneten am Wochenende die Abschlusserklärung. Wichtige Staaten wie Indien, Südafrika, Brasilien und Saudi-Arabien, die weiterhin freundliche Kontakte zu Russland halten, verweigerten ihre Zustimmung.