Pierer Mobility mit Umsatz- und Gewinnwarnung

Pierer Mobility rechnet für heuer bei Motorrädern und Fahrrädern mit einem Umsatzrückgang um 10 bis 15 Prozent sowie einem Gewinneinbruch: Im Bereich Motorrad sollten eingeleitete Kosteneinsparungen greifen und den rückläufigen Absatz kompensieren, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Hier peilt das Unternehmen ein ausgeglichenes bis leicht positives operatives Ergebnis (EBIT) an. Im Fahrrad-Bereich sei hingegen mit einem Minus von 110 bis 130 Mio. Euro zu rechnen.

Mitarbeiterzahl schrumpft

Mit dem Wachstum der Absatzzahlen in den letzten zehn Jahren habe sich die Mitarbeiterzahl der Motorradtochter KTM AG mehr als verdoppelt, schreibt das Unternehmen. "Angesichts der geänderten Standort- und Marktsituation musste der Personalstand nunmehr angepasst werden. Dieser Personalabbau nach Jahren steigender Beschäftigung ist schmerzlich, aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts zu erhalten und zu sichern." Was das konkret bedeutet und ob noch Mitarbeiter gehen müssen, war am Wochenende nicht zu eruieren.

Das negative EBIT im Fahrradbereich sei vor allem auf außerordentliche Abwertungen und Restrukturierungen zurückzuführen. Das Unternehmen verwies auf die hohe Nachfrage nach Fahrrädern während der Corona-Pandemie. Dadurch stiegen die Lagerbestände bei Pierer Mobility, aber auch bei den Lieferanten und Händlern. Diese Lagerbestände müssten nach wie vor abgebaut werden, wobei die Verkaufspreise unter Druck geraten sind.

Im Bereich Motorrad hat sich die Dynamik in den Kernmärkten USA und Europa deutlich verlangsamt. In den USA ist von einem weiterhin hohen Zinsniveau auszugehen, teilte das Unternehmen weiters mit. Dies würde sich negativ auf den US-Absatz auswirken. Aber auch der europäische Markt erweise sich als sehr volatil.

Stückzahlen in Mattighofen eingeschränkt

Da die Produktionskosten von Motorrädern in Europa gestiegen sind, sollen am Standort Mattighofen die Stückzahlen deutlich reduziert werden. Weiters wird die gemeinsame Forschung und Entwicklung beim Partner Bajaj Auto in Indien und dem Joint Venture-Partner CFMOTO in China ausgebaut. Außerdem ist geplant, "die vorteilhaften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Regionen zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit" zu nützen und verstärkt auf die dortige Zulieferindustrie zu setzen.



Um Missverständnissen vorzubeugen: Die KTM Fahrrad GmbH mit der Fahrradmarke KTM hat damit nichts zu tun. Dieses Unternehmen sei ein seit 30 Jahren eigenständiges Familienunternehmen – im alleinigen Eigentum von Carol Urkauf-Chen.

Marken aus dem Pierer-Reich sind Husqvarna, Raymon und Gasgas.

