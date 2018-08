Schiemer: "Der Sieg gibt der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen"

RIED. Nach dem Kraftakt beim 2:1-Heimsieg gegen den Titelkandidaten Wattens steht bei der SV Guntamatic Ried am Montag Regeneration auf dem Programm. Flavio Dos Santos könnte heute in Wien landen. Manager Fränky Schiemer ist vorsichtig optimistisch.

Edrisa Lubega und Thomas Mayer jubeln über das 1:0 gegen Wattens Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl (GEPA pictures)

„Die Leistung war fast über das gesamte Spiel hinweg sehr gut. Wichtig war, dass wir auch die Schlussoffensive von Wattens überstanden haben. Das gibt der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen“, sagt SV-Guntamatic-Ried-Manager Fränky Schiemer am Tag nach der Hitzeschlacht und dem hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen einen der Titelkandidaten der Zweiten Liga.

Gegenüber dem 1:1-Unentschieden in der ersten Runde in Steyr waren die Innviertler in allen Belangen klar verbessert. Lediglich mit dem Ausgleichstor von Wattens, das bis zu diesem Zeitpunkt keine klare Torchance vorfand, haderte Trainer Thomas Weissenböck. „Das war ein dummes Gegentor. Das müssen wir ganz einfach besser verteidigen.“ Sein Team sei gegen Ende des Spiels aufgrund der hohen Laufbereitschaft „stehend k.o.“ gewesen. „Ich habe großen Respekt vor der Mannschaft. Wer bei dieser Hitze so auftritt, dem gebührt höchster Respekt“, sagt Weissenböck.

Lubega mit starkem Debüt

Vor allem das Offensivtrio Darijo Pecirep,Thomas Mayer und Edrisa Lubega hielt die Abwehr der Tiroler permanent auf Trab. Debütant Lubega wurde bei seiner Auswechslung von den rund 3000 Zuschauern gefeiert. „Er war ein absoluter Wunschspieler. Mit seiner Geschwindigkeit und körperlichen Präsenz ist er für die Gegner sehr unangenehm. Ich freue mich, wenn wir nach seinem ersten Tor vielleicht das Lied „Mambo No. 5“ von Sänger „Lou Bega“ (einspielen können“, sagt Schiemer und lacht. Das Lied des deutschen Sängers war 1999 ein weltweiter Sommerhit. Der 20-jährige Stürmer aus Uganda wurde von der SV Ried vom Proline FC (Uganda) bis 30. Juni 2019 ausgeliehen. „Wir haben eine Kaufoption vereinbart“, sagt Schiemer im OÖN-Gespräch. Diese Option könnte die SV Ried für eine bereits fix ausgehandelte Summe ziehen. "Es gebührt aber dem gesamten Team mit den jungen Spielern ein großes Lob", sagt Schiemer.

Heute, Montag, steht bei der SV Ried Regeneration auf dem Programm. Lediglich die angeschlagenen Spieler absolvieren eine leichte Einheit. Schiemer glaubt nicht, dass die derzeitige Hitzewelle, die gegen Ende der Woche (vorübergehend) ihr Ende finden soll, ein Problem für die Mannschaft darstellt: „Wir arbeiten mit Fitnesstrainer Tamasz Tiefenbach daraufhin, dass wir solche Situationen gut meistern können“, sagt Schiemer, der auf dem Transfermarkt bis Ende August nicht mehr viel geplant hat. „Ausschließen kann man zwar nie etwas, aber derzeit sieht es nicht so aus, als ob sich hier noch etwas tun wird.“

Flavio Dos Santos: Neuer Anlauf am Montag

Auf einen Neuzugang wartet man bei den Wikingern mittlerweile seit acht Monaten. Offensivspieler Flavio Dos Santos von den Kapverden. Wie immer wieder berichtet, konnte der 22-Jährige nicht aus seiner Heimat ausreisen, er wartete auf seinen Pass. Diesen soll er mittlerweile haben, mit dem Flug nach Österreich klappte es aber noch nicht. „Angeblich soll er heute in Wien landen. Wir starten sozusagen einen neuerlichen Anlauf. Ich hoffe, dass er jetzt endlich wirklich aus dem Flugzeug steigt“, sagt Schiemer. Auch wenn Dos Santos tatsächlich demnächst in das Training der SV Ried einsteigen sollte, dürfte es noch etliche Wochen dauern, bis er für Trainer Weissenböck eine Option ist.

Grabher verletzt, Wießmeier kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Keine Option, zumindest in den kommenden Spielen, ist Pius Grabher. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich im Cup-Spiel in Dornbirn bei einem Zweikampf einen Seitenbandeinriss zu. Er dürfte wohl noch einige Wochen ausfallen. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Julian Wießmeier, der in der vergangenen Saison sieben Tore erzielte und weitere sechs Treffer vorbereitete, kehrt nach seiner Rippenverletzung diese Woche in das Mannschaftstraining zurück.

Am Freitag gastiert die SV Ried beim Kapfenberger SV. Die Steirer starteten mit zwei Siegen in die Saison. „Kapfenberg hat gezeigt, dass sie einen sehr guten Fußball spielen. Diese Mannschaft könnte in dieser Saison für viele Überraschungen gut sein. Das Spiel wird sehr schwer für uns werden“, sagt Schiemer.

Ried-Manager Fränky Schiemer Foto: GEPA

