Aufstieg in die Regionalliga? So hat die Askö Oedt entschieden

Die Spatzen pfiffen es bereits seit Wochen von den Dächern - nun ist es endgültig fix: OÖ-Liga-Meister Askö Oedt wird in die Regionalliga aufsteigen. Lesen Sie auch: Franz Grad: "… dann wollen wir den Schmarrn gewinnen" Das bestätigte nun auch Geschäftsführer Alexander Gabriel auf OÖN-Nachfrage: "Wir werden in die Regionalliga aufsteigen." Dazu haben sich die Vereinsgremien in den vergangenen Tagen entschieden. Intern soll der Gang in die dritthöchste Spielklasse - wie die OÖN berichtet haben