Symphonieorchester Wels spielt im Burggarten

Das Welser Symphonieorchester gibt am Dienstag, 28. Mai, im Burggarten ein Benefizkonzert. Es dirigiert Walter Rescheneder, als Solist tritt der Welser Tenor Michael Nowak auf. Der Programmbogen reicht von Mozart über Brahms, Kalman und Johann Strauss bis zu Bernstein und Offenbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. Konzertkarten sind bei der Sparkasse, in der Landesmusikschule und in der Franziskus Apotheke erhältlich.

