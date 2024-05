4:0 – SV Ried überrollt St. Pölten

Klare Angelegenheit für die SV Guntamatic Ried: Die Innviertler besiegten in der 2. Fußball-Liga auswärts St. Pölten 4:0. „Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben es hervorragend gemacht“, sagte Trainer Maximilian Senft. Zumindest Platz zwei dürfte den Wikingern nicht mehr zu nehmen sein: Dank der Niederlage Leobens (0:2 gegen die Admira) hat Ried fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten.

In der niederösterreichischen Landeshauptstadt gelang Ried ein echter Traumstart: Mark Grosse traf nach Vorlage von Wilfried Eza schon in der siebenten Minute per Abpraller zum 1:0. Drei Minuten später legten die Gäste nach: David Bumberger musste nach einer Hereingabe von Fabian Wohlmuth nur noch einschieben. In der 17. Minute war die Partie entschieden: Eza traf nach Flanke von Nikki Havenaar zum 3:0. Das zweite Eza-Tor war auch der Endstand: Nach mustergültigem Grosse-Lochpass blieb der 27-Jährige vor St. Pöltens Torhüter Pirmin Strasser eiskalt (68.), machte das 4:0.

Bereits vor der Partie war der erste Sommertransfer fixiert worden: Tormann Felix Wimmer wechselt von Regionalligist Gurten nach Ried, der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Beim Senft-Team soll er Ersatztorhüter Jonas Wendlinger ablösen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

