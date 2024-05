Verliert die SV Ried nächstes Klub-Urgestein?

"Wir sind prächtig hineingestartet. Man konnte auch den Charakter der Mannschaft sehen, die immer mehr wollte", war Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem deutlichen 4:0-Erfolg in der 2. Fußball-Liga beim SKN St. Pölten zufrieden. Mit dem Auswärtssieg haben die Innviertler den zweiten Platz drei Runden vor dem Saisonende vorerst abgesichert: Auf den Dritten Leoben haben die Wikinger bereits fünf Punkte Vorsprung.

Aktuell ist die Senft-Elf "Best of the Rest" hinter Meister GAK – in der kommenden Saison will man selber ganz vorne stehen. Da könnte Ried auf seinen Standard-König verzichten müssen: Die Innviertler sind das beste Standard-Team der zweithöchsten Spielklasse, hauptverantwortlich dafür ist neben den Spielern auch Tormanntrainer Hubert Auer. Der 42-Jährige ist beim Zweitligisten für die Standardsituationen zuständig – noch hat er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag laut OÖN-Infos aber noch nicht verlängert. Mit Auer würde Ried ein nächstes Klub-Urgestein verlieren: Der gebürtige Kärntner ist seit 2013 als Tormanntrainer beim Klub. (rawa)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger