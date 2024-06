Arjan Malic: Von der SV Ried in die Champions League?

Für Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz und Zweitliga-Klub SV Guntamatic Ried ist die Sommerpause schon wieder beendet: Das OÖ-Duo kickt heute die Vorbereitung für die kommende Saison an.

Die Innviertler kehrten bereits gestern mit den obligatorischen Leistungstests aus dem Urlaub zurück. Da war auch Rieds Youngster Arjan Malic (noch) dabei. Der 18-jährige Slowene, dem in der Vorsaison (29 Spiele) der Durchbruch gelang, zählt definitiv zu den heißesten Transfer-Eisen der Wikinger. Und auch wenn der Defensivmann Anfang des Jahres seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat, gibt es seit Monaten starkes Interesse – aus dem In- wie aus dem Ausland – an seiner Person.

Speziell einem heimischen Klub wird konkretes Interesse nachgesagt: Ausgerechnet Meister Sturm Graz hat laut OÖN-Infos die Fühler nach dem Nachwuchsteamspieler ausgestreckt. Malic soll sogar schon in Graz gewesen sein, um sich die Gegebenheiten näher anzusehen. Es wäre ein steiler Aufstieg für den Verteidiger: In einem Jahr könnte er sich von der Rieder Fußballakademie in die Champions League gespielt haben.

Das nötige Kleingeld hätten die Steirer auf jeden Fall: Allein die Teilnahme an der Königsklasse bringt dem SK Sturm garantierte 18,62 Millionen Euro Startgeld. Für Malic müssten die Schwarz-Weißen eine Ausstiegsklausel in der Höhe von über einer halben Million Euro ziehen. Noch ist der Deal aber nicht durch, weil beim österreichischen Double-Sieger andere Personalien vorerst Priorität haben.

Blau-Weiß vor Abschlüssen

Während der Malic-Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist, sieht es bei Bundesligist FC Blau-Weiß Linz besser aus, was den einen oder anderen Transfer betrifft: Bereits beim heutigen Auftakt der Sommer-Vorbereitung könnte zusätzlich zu den schon verpflichteten Oliver Wähling (Osnabrück) und Martin Moormann (Rapid) das eine oder andere neue Gesicht dabei sein. Ein zentraler Mittelfeldspieler sowie ein Kicker für die rechte Außenbahn stehen kurz vor dem Abschluss.

ÖFB-Cup: LASK startet mit Derby

Stadtrivale LASK kehrt erst am morgigen Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück. Seit gestern ist fix, gegen wen die Athletiker die neue Pflichtspielsaison eröffnen werden: Dominik Thalhammer, Losfee und Ex-LASK-Coach, bescherte seinem ehemaligen Klub eine ungemütliche Aufgabe – die Schwarz-Weißen müssen bei OÖ-Regionalligist Gurten bestehen. Ohne Tobias Anselm: Nach seiner Leihe zum deutschen Drittligisten Viktoria Köln wechselt der 24-Jährige fix zu Liga-Rivale WSG Tirol.

Stadtrivale Blau-Weiß Linz trifft auf den steirischen Landesliga-Meister Wildon, Zweitligist SV Ried gastiert in Vorarlberg bei Röthis. Ebenfalls eine weite Auswärtsreise wartet auf OÖ-Liga-Meister Askö Oedt: Die Trauner nehmen es mit Hohenems auf.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

