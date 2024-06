SV Ried: Neuzugang trifft bei erstem Sommer-Testspiel

Bereits in der 11. Minute gingen die Innviertler, die erstmals in ihren neuen Trikots aufliefen, in Peuerbach in Führung: Nach einer Lumor-Flanke hatte Ante Bajic den Ball in der Mitte behaupten können und schloss zum 1:0 ab.

Während vor der Pause kein weiterer Treffer gefallen war, zappelte das runde Leder nach dem Seitenwechsel gleich vier Mal im Netz: Nach einer Steinmann-Hereingabe stellte sich Ried-Neuzugang David Berger aus kurzer Distanz mit seinem ersten Tor im Ried-Trikot vor (48.). Zehn Minuten später erzielte das Team von Trainer Max Senft den dritten Treffer: Havenaar traf nach einer Ecke per Kopf.

Von Burghausen kam wenig Konkretes nach vorne - bis zur Schlussphase: Adamhuber (85.) und Duxner (89.) konnten für die Deutschen verkürzen.

Malic-Transfer kurz vor dem Abschluss

In Peuerbach bereits nicht mehr dabei war Youngster Arjan Malic: Der 18-jährige Verteidiger steht laut OÖN-Infos kurz vor einem Wechsel zu Meister Sturm Graz. Ebenfalls noch geschont wurden Fabian Wohlmuth und Mark Grosse. Wilfried Eza weilt aufgrund eines familiären Zwischenfalls noch im Urlaub.

Dafür durfte sich mit dem 17-Jährigen Kongni Djaleu ein Testspieler beweisen. Der Deutsch-Kameruner verteidigt im U17-.Team von TSV 1860 München, hat ein Gardemaß von 1,95 Metern. Zudem bekamen die Rieder Akademiespieler Roman Steinmann, Joris Boguo und Manuel Burghart Einsatzzeiten.

So spielte die SV Guntamatic Ried: F. Wimmer (46. A. Leitner); Gragger (46. Havenaar), Burghart (46. B. Sammer), Steurer (46. Djaleu/Testspieler); Lumor (46. Bumberger), Marinsek (46. J. Mayer), Rasner (46. Celic), Steinmann; Pomer (46. Boguo), Sane (46. D. Berger), Bajic (46. Rossdorfer)

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

