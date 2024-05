Rieds Niederlage machte den GAK zum Meister

Der Meister in der 2. Fußball-Liga steht fest – ohne heute selbst auf dem Platz gestanden zu sein: Nach dem Umfaller der SV Guntamatic Ried bei der Vienna (1:2) wurde der Aufstieg des GAK in die Bundesliga fixiert. "Gratulation an den GAK, sie haben eine herausragende Saison gespielt", nahm es Ried-Trainer Maximilian Senft sportlich.

Die Wikinger konnten sich am 112. Vereinsgeburtstag nicht mit Punkten beschenken – vor allem, weil man in der Anfangsphase zu fehleranfällig agierte: Bereits nach 13 Minuten war der agile Kelvin Boateng Ried-Verteidiger Arjan Malic enteilt und blieb vor Schlussmann Andreas Leitner eiskalt.

Ein Gegentor, welches das Senft-Team aufwachen ließ. Philipp Pomer war in der 18. Minute noch an der Latte gescheitert, kurz darauf zappelte der Ball aber im Netz: Mark Grosse erzielte nach einer Hereingabe von Fabian Wohlmuth unbedrängt den Ausgleich.

Das 1:1 hielt aber nur für zwei Minuten: Rieds Mittelfeldspieler Nemanja Celic hatte den Ball gegen Noah Bischof verloren, der mit David Peham einen Doppelpass spielte und aus gut 20 Metern ins rechte Eck traf – 2:1.

Nach einer halben Stunde hatten die Oberösterreicher sogar Glück, nicht noch höher in Rückstand geraten zu sein: David Bumberger klärte einen Kopfball von Vienna-Kicker Anes Omerovic vor der Linie (32.).

In der zweiten Hälfte war Ried dafür zwei Mal knapp am Ausgleich dran: Bei einem Grosse-Abschluss konnte Vienna-Keeper Christopher Giuliani gerade noch parieren (62.), in der 73. Minute hatte Ante Bajic zwar nach einem Abpraller über den Ausgleich gejubelt, sein Treffer wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung aber aberkannt. "Mich ärgern vor allem zwei Dinge: unsere schwache Anfangsphase und dass uns das bereits vierte reguläre Tor in dieser Saison aberkannt wurde", resümierte Senft.

Sportchef Wolfgang Fiala äußerte auch Kritik an seiner Defensive: "Beim ersten Gegentor verteidigen wir wie eine Schülermannschaft. Solche Tore bekommt der GAK zum Beispiel einfach nicht. Wir müssen für die kommende Saison einfach lernen, dass wir in engen Spielen zweckorientierter spielen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger