SV Ried: Malic-Transfer kurz vor dem Abschluss?

Im Werben um Arjan Malic könnte es jetzt ganz schnell gehen: Bereits beim heutigen ersten Testspiel in der Sommer-Vorbereitung von Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried in Peuerbach gegen den deutschen Regionalligisten Wacker Burghausen (16 Uhr) wird der 18-jährige Shootingstar der Innviertler nicht am Platz stehen. Laut OÖN-Infos wird der Verteidiger geschont – was vor allem darauf hindeutet, dass man vor einem möglichen Transfer von Malic kein Risiko mehr eingehen will.