"Häuslbauer-Paket" des Landes steht bevor

Das lange Warten auf das Wohnbaupaket hat nächste Woche – zumindest teilweise – ein Ende. Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FP) kündigte am Donnerstag an: "Wir werden ein Häuslbauer-Paket präsentieren." Wie berichtet, hatte die Bundesregierung Ende Februar ihr Wohnbaupaket vorgestellt. Wesentliche Punkte: Darlehen für Häuslbauer mit 1,5 Prozent Verzinsung, was durch Zuschüsse des Bundes ermöglicht werden soll, und eine Milliarde Euro für den