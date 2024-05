SV Ried holt Torhüter Felix Wimmer von der Union Gurten

"SV Ried ist an Gurtens Torhüter Felix Wimmer dran", titelten die OÖN bereits am 26. April. Jetzt, zwei Wochen später, ist der Transfer unter Dach und Fach. Felix Wimmer (25) unterschrieb beim Zweitligisten, der in der kommenden Saison die Rückkehr in die Bundesliga als Ziel ausgegeben hat, einen Vertrag bis 2026. "Felix Wimmer ist der beste Torhüter in der Region und ein waschechter Innviertler. Er war daher unsere klare Wunschlösung als Ersatz von Jonas Wendlinger", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport, der SV Guntamatic Ried. Wendlinger verlässt, wie berichtet, den Verein im Sommer. "Wimmer hat sich Dank seiner Einstellung und der guten Arbeit in Gurten zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er hat eine tolle Persönlichkeit", sagt Fiala.

"Traum geht in Erfüllung"

„Mit dem Wechsel zur SV Guntamatic Ried geht mein Jugendtraum, Fußball-Profi zu werden, in Erfüllung. Ich habe von elf bis 17 Jahren in Ried in der Akademie und bei den Amateuren gespielt. Es ist extrem schön, dass ich diesen Traum bei meinem Jugendverein verwirklichen kann. Ich will bestmöglich dazu beitragen, dass wir nächste Saison unser großes Ziel, den Aufstieg in die oberste Spielklasse, schaffen“, sagt Wimmer, der seit 2017 für die Union Gurten kickt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

