OÖN-Bericht bestätigt: Malic wechselt zu Sturm, Sollbauer neu bei der SV Ried

Arjan Malic verlässt die SV Guntamatic Ried und wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von rund einer halben Million Euro zum amtierenden Meister und Cupsieger Sturm Graz. Die OÖN berichteten bereits am 18. Juni erstmals über das Interesse der Grazer. Schon am Dienstagabend war auf nachrichten.at zu lesen, dass der Transfer am Mittwoch offiziell gemacht werden soll. „Der Verein hat vor vier Jahren einen Weg gestartet, in dem die Akademie einen besonderen Stellenwert bekommen hat. Mit dem Transfer von Arjan Malic zu einem Champions-League-Teilnehmer trägt dieser Weg jetzt die ersten Früchte. Ried ist aktuell einer der besten Orte für junge Spieler, die den Weg in den großen Fußball schaffen wollen. Ich freue mich für Arjan Malic, der sich alles in seinem Leben hart erarbeitet hat und zehn Jahre bei uns in Ried war. Zudem möchte ich mich bei seinen Trainern in Ried für ihre Arbeit bedanken“, sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

Als Ersatz holten die Rieder mit Michael Sollbauer (34) einen routinierten Spieler mit der Erfahrung von mehr als 500 Pflichtspielen. Zuletzt stand Sollbauer bei Rapid Wien unter Vertrag. Fiala: "Nach dem Abgang von Malic wollten wir in der Innenverteidigung noch etwas tun. Uns war klar, dass wir mit Blick auf unsere Ziele einen erfahrenen Mann wollen." Sollbauer soll bei den Riedern eine Führungsrolle und Verantwortung übernehmen. "Sollbauer hat bereits mit Trainer Maximilian Senft (bei Wolfsberg und Barnsley, Anm. d. Red.) zusammengearbeitet. Wir freuen uns, dass wir diesen Transfer so schnell realisiert haben", sagte Senft.

SV-Ried-Trainer Maximilian Senft mit Neuzugang Michael Sollbauer Bild: Reinhard Schröckelsberger

Er habe sehr gute Gespräche mit Trainer Senft geführt, betont Sollbauer und fügt hinzu: "Ich will mich so schnell wie möglich integrieren, die Mannschaft kennenlernen und die Spielweise annehmen. Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Meine Motivation ist sehr, sehr groß", sagt der 34-Jährige, der zuletzt bei Rapid nur noch selten eingesetzt wurde.

