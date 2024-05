Verein "Bewusstseinsregion" legt sich wegen EU-Wahlplakat mit FPÖ an

Ihre Wahlplakate zum "EU-Wahnsinn", in denen sie der Europäischen Union unter anderem Kriegstreiberei vorwirft, haben der FPÖ in den vergangenen Tagen harsche Kritik beschert. So beschwerte sich etwa die Ukrainische Botschaft im Außenministerium über diese "manipulative und verzerrte Darstellung" des russischen Angriffskrieges.

Auch im Bezirk Perg bleiben die FPÖ-Plakate nicht ohne Widerspruch. Die "Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen" hat in Mauthausen und St. Georgen an der Gusen die Sujets mit eigenen Plakatständern ergänzt. "Diktatur und Faschismus beginnen mit Hass, Desinformation und Propaganda. Es folgen Menschenverachtung und Spaltung." In der Bewusstseinsregion erinnere man sich sehr genau an das, was in der Folge noch geschah. "Das haben (fast) alle daraus gelernt", heißt es zum Abschluss der an mehreren FP-Plakatstandorten aufgestellten Erklärung.

Dieser Widerspruch erzürnt nun den Mauthausener FPÖ-Obmann und Landtagsabgeordneten außer Dienst Alexander Nerat. Damit würden FPÖ-Wähler in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt und das weise er entschieden zurück, so Nerat zu den "OÖNachrichten": "Der Inhalt des Textes ist absolut unstrittig. Vor allem auch als Mauthausener verwehre ich mich aber dagegen, dass mit der Aufstellung neben unseren Plakaten eine Nähe zwischen NS-Diktatur und der Freiheitlichen Partei impliziert wird. Das ist einfach das Letzte!" Als Verein, der von den Mitgliedsgemeinden finanziert und diverse Förderprogramme der öffentlichen Hand unterstützt wird, stehe es der Bewusstseinsregion nicht an, aktive Parteipolitik zu betreiben. Nerat bezweifelt zudem, dass diese Initiative in Einklang mit den Vereinsstatuten steht.

Die Bewusstseinsregion habe die Aktion sehr bewusst gesetzt, betont hingegen deren Geschäftsführerin Andrea Wahl. "Unsere Satzung hat klar formulierte Ziele. Eines davon ist, durch Information und Erhöhung des kritischen Bewusstseins einen Beitrag zur Verhinderung verfehlter Entwicklungen zu leisten." Wenn das Friedensprojekt EU, das seit 80 Jahren dazu beiträgt, dass wir in Europa weitestgehend in Frieden leben, als "Wahnsinn" bezeichnet wird, könne man das nicht einfach so stehen lassen. Wahl: "Ich sehe die Texte der Bewusstseinsregion nicht nur als legitimen, sondern als dringend notwendigen demokratischen Diskussionsbeitrag."

Man könne über Inhalt und Geschmack des Plakates sicher diskutieren, räumt FP-Obmann Nerat ein. In Österreich gebe es jedoch die Gepflogenheit, ein Plakat einer wahlwerbenden Partei nicht durch ein Gegen-Plakat zu diskreditieren: "So etwas tut man nicht." Deshalb reagiere er auch so verärgert auf die Plakatständer der Bewusstseinsregion: "Auch wir Freiheitliche haben im Gemeinderat immer für die Unterstützung der Arbeit der Bewusstseinsregion gestimmt. Wenn das jetzt der Dank dafür ist, bin ich schon sehr enttäuscht."

