Endlich: Ried-Kicker Flavio Dos Santos in Wien gelandet RIED/WIEN. Vor acht Monaten verpflichtete die SV Guntamatic Ried Flavio Dos Santos. Jetzt konnte der Kicker von den Kapverden endlich in Österreich einreisen. Von Thomas Streif, 06. August 2018 - 13:45 Uhr

Kurz nach Montagmittag landete Flavio Dos Santos am Flughafen Wien. Das bestätigte SV-Ried-Manager Fränky Schiemer den Oberösterreichischen Nachrichten. Wie mehrmals berichtet, konnte der im Jänner vom FAC verpflichtete Spieler wegen Passproblemen nicht aus seiner Heimat, den Kapverden, ausreisen. Auch wenn Dos Santos (22) tatsächlich demnächst in das Training der SV Ried einsteigen sollte, dürfte es noch etliche Wochen dauern, bis er für Trainer Weissenböck eine Option ist. So bald der flinke Offensivspieler einsatzfähig ist, hat der Ried-Trainer neben Thomas Mayer und Edrisa Lubega eine weitere pfeilschnelle Option in der Offensive.

"Ich bin erleichtert, dass er jetzt endlich da ist. Flavio hat bei uns einen langfristigen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Wir sind überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen wird. Er hat gesagt, dass er sich fit gehalten hat und in einem körperlich gutem Zustand ist", sagt Ried-Manager Fränky Schiemer auf OÖN-Anfrage.

