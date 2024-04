Souverän: SV Ried besiegt Schlusslicht Amstetten 3:0

<Bei allen drei Toren hatte Philipp Pomer beim heutigen X:X in der 2. Fußball-Liga gegen Amstetten seine Beine im Spiel. Und trotzdem drehte sich in der Innviertel-Arena heute alles um das Karriereende von Klub-Urgestein Marcel Ziegl.

Der 31-Jährige, der seinen Mannschaftskollegen natürlich weiterhin die Daumen drückt, sah von Beginn weg einen dominanten Auftritt der Wikinger. Ante Bajic traf bereits nach neun Minuten zur Führung: Nach einer schönen Kombination über Nemanja Celic und Philipp Pomer hatte Letzterer auf Bajic quergelegt, der nur mehr einschieben musste – 1:0.

Beim 2:0 in der 23. Minute bewies Vorlagengeber Pomer auch seine Abschlussstärke: Nach einer Flanke von Fabian Wohlmuth traf der Wiener den Ball volley perfekt ins Eck. Zehn Minuten später jubelte er erneut: Abermals hatte Wohlmuth den Assist – es war sein bereits siebenter in dieser Saison – beigesteuert, Pomer machte bereits vor der Pause alles klar.

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Ergebnis nichts mehr - die Wikinger verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer GAK (erst morgen in Bregenz im Einsatz) somit wieder auf acht Punkte.

Gegner Amstetten ist fünf Runden vor dem Saisonende zumindest sportlich abgestiegen, vorbehaltlich der endgültigen Lizenz-Entscheidungen bei der Liga-Konkurrenz. Auf das rettende Ufer, Platz 13, fehlen den Mostviertlern derzeit 16 Punkte.

