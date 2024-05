Schöner Leiden mit Billie: Neues Album von Billie Eilish

Billie Eilish ist das Wunderkind im Pop-Biz: Mit 22 Jahren hat die Amerikanerin, die ihre Songs gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell schreibt, bereits neun Grammys, zwei Golden Globes und zwei Oscars (einen für ihren Bond-Song "No Time To Die") gewonnen. In der Nacht auf Freitag, 17. Mai, hat sie ihr drittes Album veröffentlicht. "Hit Me Hard And Soft" ist ein melancholischer Abgesang auf die Liebe geworden.