Route auf Handy-App gefolgt: 2 Bergsteigerinnen von Brunnkogel gerettet

Vom Taferlklaussee aus wollten die Bergsteigerinnen über den unmarkierten Franz-Scheckenberg-Steig zum Gipfel des 1.708 Meter hohen Brunnkogel wandern. Eine der Frauen verfolgte die Route über eine Handy-App. Gegen 18 Uhr kamen die 30-Jährige und die 31-Jährige von der Route ab.

Lesen Sie auch: Bergsteiger (26) verirrte sich auf Traunstein

Starker Wind erschwerte die Rettung

Etwa eine Stunde lang versuchten die beiden Frauen, aus dem unwegsamen Gelände wieder hinauszufinden, bevor sie schlussendlich gegen 19 Uhr die Bergrettung alarmierten. Auf einer Seehöhe von 1.440 Metern fanden die Bergrettung Ebensee und die Bergrettung Traunkirchen gemeinsam mit der Polizei Linz die beiden Hausruckviertlerinnen.

Mehr zum Thema: Unfall am Berg: Was eine Helikopterbergung in Österreich kostet

Starker Wind verhinderte eine Rettung mit einem Seil durch den Polizeihubschrauber. Auf einem Zwischenlandeplatz am Vorderen Langbathsee in Ebensee stieg ein Alpinpolizist der Polizei Gmunden in den Hubschrauber, der gemeinsam mit einem Flugretter unterhalb des Gipfels des Brunnkogels im Schwebeflug abgesetzt wurde. Sie fanden die beiden Frauen im Gelände. Der Hubschrauber brachte alle Vier im Schwebeflug sicher ins Tal.

Lokalisation:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.