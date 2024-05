Unfall am Berg: Was eine Helikopterbergung in Österreich kostet

Der Österreichische Alpenverein rät Bergsportlern deshalb, das finanzielle Risiko mit einer Bergungskostenversicherung zu minimieren. 12 Prozent aller Rettungsflüge in Österreich – genauer gesagt 4.373 - wurden im Zeitraum von 1.11.2022 bis 31.10.2023 in alpinem Gelände durchgeführt. "Wir können uns in Österreich auf ein modernes und flächendeckendes Flugrettungswesen verlassen, darüber können wir uns glücklich schätzen", erklärt Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl.

Wer dafür bezahlt, ist allerdings ein eigenes Thema. "Die gesetzliche Krankenversicherung deckt die Kosten einer Hubschrauberbergung in unwegsamem Gelände nicht oder nicht immer ausreichend ab. Wird ein Verunfallter aus alpinem Gelände geborgen, bleibt dieser im Regelfall auf den Bergungskosten sitzen. Ohne Bergungskostenversicherung kann ein solcher Einsatz für den Einzelnen also sehr teuer werden. Ein durchschnittlicher Hubschraubereinsatz von 40 Flugminuten kostete einem Verunfallten im Vorjahr in Österreich knapp 5.000 Euro", informiert Clemens Matt, Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins. Aus diesem Grund rät der Alpenverein allen Bergsportlern, eine entsprechende Bergungskostenversicherung für ihre Freizeitaktivitäten am Berg abzuschließen.

Hubschraubereinsätze im Kostenvergleich

In Österreich kostete einem Verunfallten im Vorjahr ein durchschnittlicher Hubschraubereinsatz von 40 Flugminuten im Schnitt 4.984 Euro. Um diese Zahl einzuordnen, stellt Generalsekretär Matt einen Kostenvergleich an. "In Deutschland beliefen sich im Vorjahr durchschnittliche Helikopterbergungskosten bei einer Annahme von 40 Flugminuten auf 3.120 Euro, rund 37 Prozent weniger als in Österreich. In der Schweiz kamen im Vorjahr durchschnittliche Kosten in Höhe von 3.681 Euro auf Verunfallte zu, immerhin noch rund 26 Prozent weniger als bei uns".

Begründen kann man diese Unterschiede laut Matt hauptsächlich durch den von den heimischen Helikopterunternehmen selbst festgelegten Flugminutenpreis.

Die in der Alpenvereinsmitgliedschaft inkludierte Versicherung hat vom 1.11.2022 bis 31.10.2023 insgesamt 3.239.964 Euro an Kosten für Bergungen im alpinen Gelände im In- und Ausland (bodengebunden und per Helikopter) übernommen.

