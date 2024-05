Top-Scouts zu Gast bei der SV Ried

RIED. Sportlich geht es für die SV Guntamatic Ried vor dem heutigen Heimspiel in der 2. Fußball-Liga gegen die Amateure von Sturm Graz (18.10 Uhr, Innviertel-Arena) nur mehr um die Absicherung des zweiten Platzes – und trotzdem ist das Interesse an der heutigen Partie sogar über die Landesgrenzen hinaus gegeben. So sollen heute unter anderem Scouts der deutschen Bundesligisten Köln und Gladbach sowie des Zweitligisten Kaiserslautern im Innviertel zu Gast sein.