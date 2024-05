59-Jähriger in Tirol mit Kanu gekentert - tot geborgen

Augenzeugen hatten den Mann zuvor hinter seinem Kanu im Wasser des Lech treibend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde der 59-Jährige auf einer Sandbank gefunden. Die Einsatzkräfte versuchten erfolglos, den Deutschen wiederzubeleben. Der Leichnam soll nun obduziert werden.

Das leere Kanu wurde ebenfalls an der Sandbank angeschwemmt und geborgen, teilte die Polizei mit. Wie sich herausstellte, dürfte der Mann in Steeg in den Lech eingestiegen und in weiterer Folge gekentert sein. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Stockach, Bach, Elbigenalp und Häselgehr sowie die Wasserrettung Reutte. Auch wurde ein Notarzthubschrauber und das örtliche Rote Kreuz alarmiert.

