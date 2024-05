Dynatrace erhöht von Linz aus das Wachstumstempo

Zweistellige Wachstumsraten gelangen Dynatrace in den vergangenen Jahren regelmäßig. Dem blieb der börsenotierte Softwarekonzern mit Zentrale in Waltham in den USA und Wurzeln in Linz auch im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr treu: Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 1,43 Milliarden Dollar (1,32 Milliarden Euro). Der Cashflow betrug 318,6 Millionen Euro, das geht aus am Donnerstag präsentierten Zahlen hervor.