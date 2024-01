Regionalität im Hofladen: "Lengauer Laden" hat sich für Feronia beworben

Ein regionaler Nahversorger mit umweltbewusstem Sortiment: Seit 2018 gibt es in der Gemeinde Lengau den "Lengauer Laden". Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Oberösterreich. Ziel ist auch gesellschaftliche Nachhaltigkeit, indem Menschen mit Beeinträchtigung ein inklusives Arbeitsumfeld ermöglicht wird. Verkauft werden regionale Produkte von 80 Lieferanten aus Lengau und Umgebung. Die Anfahrtswege sind kurz, die Wertschöpfung bleibt in der Region.

Der Nahversorger liegt im Ortszentrum und wird auch für Veranstaltungen genutzt. Bild: Gemeinde Lengau

Der Hofladen ist ein Bewerber in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" für den OÖN-Nachhaltigkeitspreis Feronia, der gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und der Oberbank vergeben wird. Die weiteren Kategorien sind: "Durch und durch nachhaltig", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren". Bewerben können sich oberösterreichische Unternehmen, Vereine, Schulen und Initiativen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben.

Alle Informationen finden Sie unter nachrichten.at/feronia.

