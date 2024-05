Taschenspielertrick um Rechnungshof-Kontrolle?

Gestern veröffentlichte der Landesrechnungshof (LRH) die Ergebnisse einer Folgeprüfung zu Raumordnung und Flächeninanspruchnahme in Oberösterreich. Darin heißt es, Empfehlungen wurden oder werden umgesetzt. Doch die Grünen werfen der Landes-VP und ihrem Koalitionspartner FPÖ in dem Zusammenhang einen Taschenspielertrick vor – etwa im Zusammenhang mit einer Leerstandsabgabe. Die OÖN haben gestern über die weiteren Pläne dazu in Oberösterreich berichtet.