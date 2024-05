Helmut Lackner aus Puchenau: Er war ein wissbegieriger Historiker

Neugierig blieb er bis zuletzt. Im 70. Lebensjahr verstarb der Puchenauer am 1. Mai 2024. Seine Familie, Freunde und Wegbegleiter nahmen am 13. Mai am Pfarrfriedhof in Puchenau von ihm Abschied. Geboren wurde der gebürtige Steirer am 22. Oktober 1954 in St. Lamprecht, wo er gemeinsam mit seinen Geschwistern Karl und Magret aufwuchs. Immer wieder erinnerte er sich auch im Laufe seines Lebens an seine schöne Kindheit, in der er mit seinen Freunden in der Natur der Steiermark unterwegs war. Die