Blau-Weiß Linz: Kein Abschiedsspiel für Brandner

"Sportlich als auch wirtschaftlich war es für den FC Blau-Weiß Linz eine erfolgreiche Saison", zieht Geschäftsführer Christoph Peschek vor dem morgigen Saison-Abschluss in der Fußball-Bundesliga daheim gegen die Wiener Austria (17 Uhr) eine erfreuliche Bilanz. Im letzten Spiel der Saison 2023/24 geht es für Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner vor allem darum, den eigenen Fans noch einmal etwas zurückzugeben. Wie so oft in der Saison ist auch das Heimspiel gegen die Veilchen bereits seit Donnerstag ausverkauft. "Wir wollen den Fans zum Abschluss noch einmal einen Sieg schenken."

Bereits jetzt sind die Anhänger in glühender Vorfreude auf die kommende Saison: In der ersten Stunde des gestarteten Abo-Verkaufs am Dienstag gingen 450 Abos über den Ladentisch – insgesamt sind bereits knapp 1000 Abos vergeben.

Zudem wird der Klub in der kommenden Saison auch eine Abo-Börse einrichten. Peschek: "Wir haben bei den Zahlen nie gelogen. Wenn ein Fan an einem Spiel nicht teilnehmen kann, soll es aber in Zukunft mittels einer Abo-Börse die Möglichkeit geben, eine Entschädigung zu erhalten und das Ticket für dieses Spiel zur Verfügung zu stellen." Auch an einer neuen App arbeitet der Klub.

Das letzte Heimspiel wird auch dazu genützt, von einigen Blau-Weiß-Kickern Abschied zu nehmen: Tobias Koch (sein Wechsel zu Klagenfurt ist bereits fix), Fabian Windhager und Michael Brandner werden verabschiedet.

Zu einem Abschiedsspiel für den 29-jährigen Langzeit-Kapitän, der seine aktive Karriere beenden wird und beim FC Liefering als Teammanager ein neues Kapitel startet, wird es jedoch nicht kommen. "Er ist nicht fit genug, und ich bin auch kein Trainer, der Geschenke verteilt. Ich bin da, um die Besten aufzustellen", sagt Scheiblehner.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

