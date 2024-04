"Trainer muss nicht der beste Freund des Spielers sein"

Fixiert Blau-Weiß Linz heute vier Runden vor Schluss den Klassenerhalt? Mit einem Sieg in Wolfsberg (17 Uhr) wäre die zweite Saison in der Fußball-Bundesliga gesichert, wenn Schlusslicht Lustenau zeitgleich in Tirol nicht gewinnt. Mit der Leichtigkeit vom jüngsten 2:1 gegen Altach soll der entscheidende Schritt gemacht werden. "Man hat gemerkt, wie nach dem Sieg gegen Altach den Spielern eine Last von den Schultern gefallen ist", sagte Trainer Gerald Scheiblehner. "Ich muss aber auch sagen: Sie