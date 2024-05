Blau-Weiß Linz: Der Kapitän hört auf

Den Saisonabschluss am Samstag gegen Austria Wien wird Blau-Weiß-Linz-Mittelfeldspieler Michael Brandner zum letzten Mal als Fußball-Profi erleben. Vergangene Woche teilte der 29-Jährige dem Bundesligisten mit, dass er seine Karriere beenden wird. Der Vertrag, der noch bis Sommer 2025 gelaufen wäre, wurde aufgelöst.

Lesen Sie auch: Salzburg holt neuen Trainer vom FC Liverpool

"Am Samstag endet für mich eine Zeit, in der ich wundervolle Momente erleben durfte. Elf Jahre als Profi mit allen Höhen und Tiefen erfüllen mich mit Dankbarkeit und ich möchte davon nichts missen", wurde Brandner vom Klub zitiert.

Mehr zum Thema Fußball Österreich Fußball Österreich Jürgen Werner: "Die Austria ist ein viel größerer Klub als der LASK" Der Welser präsentierte mit Christian Wegleitner einen neuen Interimstrainer und erklärte, warum die Arbeit in Wien schwierig ist Jürgen Werner: "Die Austria ist ein viel größerer Klub als der LASK"

Die letzten fünf Saisonen als Profi war er für Blau-Weiß Linz am Ball, er führte den Klub als Kapitän in die Bundesliga. Im Oberhaus übernahmen auf dem Spielfeld andere das Ruder. Brandner kam in der laufenden Saison bisher nur auf zehn Einsätze, zuletzt im Cup-Achtelfinale in Altach im November (0:2) - es war sein letzter Auftritt. "Auch wenn das letzte Jahr mit Sicherheit das schwierigste in meiner Laufbahn war, bin ich stolz, mich mit zwei Meistertiteln und dem Aufstieg in die Bundesliga verabschieden zu dürfen", sagte Brandner, der gegen die Austria am Samstag vom Klub verabschiedet wird.

Lesen Sie auch: Tumor bei Ex-Tennis-Star entfernt

"Für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt bei Red Bull Salzburg beziehungsweise FC Liefering, womit sich der Kreis schließt und ich wieder nach Hause zurückkehren kann", erklärte Brandner. Der Salzburger war in der Salzburger Akademie ausgebildet worden, sein Weg zu Blau-Weiß Linz führte über Liefering, Ried und Wiener Neustadt.

Mehr zum Thema Mehr Sport Frühere Linz-Siegerin untergetaucht - Wo ist Camila Giorgi? LINZ. Einst gehörte Camila Giorgi zu den Top-30 der Tennis-Weltrangliste, gewann 2018 das WTA-Turnier in Linz. Frühere Linz-Siegerin untergetaucht - Wo ist Camila Giorgi?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.