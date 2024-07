LASK-Youngster bei Zweitligist im Probetraining

Der 18-jährige Offensivspieler, der in der abgelaufenen Saison für das Amateurteam des LASK in der Regionalliga Mitte sechs Tore erzielte, war beim niederösterreichischen Zweitligisten bereits in den Testspielen gegen Hartberg und Rapid mit von der Partie. Dabei dürfte der Youngster der Athletiker einen durchaus guten Eindruck hinterlassen haben.

Admira-Sportchef Peter Stöger meint gegenüber den "NÖN" auf die Personalie angesprochen: "Er hat einen guten Eindruck gemacht, ist ein sehr guter talentierter junger Spieler. Mal schauen, wie es mit dem LASK und ihm ausschaut. Wir könnten uns ein Engagement gut vorstellen."

